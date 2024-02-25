لحظة بلحظة.. أبو سليم 0-1 الزمالك.. ثنائية ناصر منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعي موقع الخليج 365، نقدم لكم تغطية شاملة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي الزمالك نظيره الليبي، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية، في تمام الساعة السادسة مساء.

ويدخل الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

بداية المباراة

تمريرات كثيرة من فريق الزمالك في وسط ملعب أبو سليم

خطأ ليوسف أوباما في وسط الملعب بالدقيقة 4

ناصر منسي يسجل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 7

كرة عرضية من زيزو ويقابلها مصطفى شلبي بتسديدة قوية أعلى المرمى في الدقيقة 11

ضغط من فريق الزمالك على لاعبي أبو سليم في الدقيقة 18

عرضية من عمر جابر لناصر منسي داخل منطقة الجزاء لكن يتصدى لها الدفاع في الدقيقة 21

سقوط أوباما بعد كرة مشتركة مع لاعب أبو سليم في الدقيقة 27

بطاقة صفراء لـ حمزة المثلوثي لاعب الزمالك في الدقيقة 29

القائم يمنع زيزو من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37

تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن ضعيفة ويتصدى لها عواد في الدقيقة 42

الحكم المباراة يعلن دقيقتين وقت بدل ضائع

سقوط زيزو بعد كرة مشتركة ونزول الجهاز الطبي في الدقيقة 45+2

إصابة زيزو ويخرج على نقالة في الدقيقة 45+3

انتهاء شوط المباراة الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف

بداية الشوط الثاني

دخول شيكابالا بدلا من المصاب زيزو في الدقيقة 46

ناصر منسي يسجل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 48

عرضية لفريق أبو سليم من خارج منطقة الجزاء ويشتتها دفاع الزمالك في الدقيقة 51

سقوط ناصر منسي على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة في الدقيقة 59