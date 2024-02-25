شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يصل الجونة استعدادا لمواجهة الدورى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مدينة الجونة منذ قليل، ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريقها غدا الاثنين فى الأسبوع الرابع عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وظهرت علامات الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير.

وخاض الفريق مرانه الختامي صباح اليوم قبل المغادرة استعدادا للمباراة التي ستقام باستاد الجونة في الرابعة عصرا.