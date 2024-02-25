شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة القاهرة تعقد محاضرات للحكام الجدد ويحاضرها حامد وعمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد خليل حامد عضو لجنة حكام القاهرة، والحكم الدولي أمين عمر، محاضرة بعنوان التحرك والتمركز للحكم فى المباريات للحكام الجدد بالقاهرة.

وتنظم لجنة حكام القاهرة بقيادة بشر بشير وعضوية خليل حامد وأحمد أبو رحاب وجيمس حنا وعز الدين شاهين مدير إدارة الحكام بالقاهرة محاضرات تثقيفية أسبوعيا للحكام الجدد.

وتقام المحاضرات بمقر لجنة الحكام تحت رعاية حمادة الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، ومحمد حشيش.

في سياق متصل، كرمت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني ومحمد حشيش، حكام القاهرة الذين شاركوا في إدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية 2023، التي استضافتها كوت ديفوار خلال يناير وفبراير 2024.

وكرمت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربيني، حكام القاهرة، الرباعي محمد عادل وأمين عمر "حكام ساحة" ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه "مساعدان" في حضور محمد حشيش ومحمد المسلمي المدير المالي، وبشر بشير رئيس لجنة حكام القاهرة، وخليل حامد وجيمس حنا عضوي اللجنة، وعز الدين شاهين مدير لجنة حكام القاهرة، وعصام عبد الرحمن مدير العلاقات العامة بمنطقة القاهرة، ومحمد بدران منسق لجنة الحكام بالقاهرة.

من جانبه أعرب حماده الشربيني رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم، عن سعادته بالظهور المميز والمشرف للحكام المصريين خلال إدارة أكثر من مباراة مهمة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، مؤكدا أن اتحاد الكرة بصفة عامة ومنطقة القاهرة لكرة القدم بصفة خاصة تدعم منظومة التحكيم، وأن الحكام المصريين خير سفير للكرة المصرية في المحافل الدولية والقارية، متمنيا التوفيق والنجاح الدائم لعناصر التحكيم المصري، وصولاً لأعلى المستويات العالمية.