شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته أمام أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لفحوصات طبية فى الوقت الحالى لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى نهاية الشوط الأول من عمر مباراة أبو سليم الليبى.

وتعرض أحمد زيزو للإصابة على مستوى أنكل القدم، فى نهاية الشوط الأول ويتدخل الجهاز الطبى ويغادر اللاعب أرض الملعب على نقالة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - سيد عبد الله "نيمار"، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما، خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وياسر حمد ومهاب ياسر وترافيس موتيابا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وسامسون أكينيولا.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويحتل أبو سليم المركز الثانى برصيد 9 نقاط، وساجرادا الأنجولى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وسوار الغينى فى المركز الرابع دون نقاط.