"فرصة جديدة".. مصدر يكشف لمصراوي سبب عودة متولي للتدريبات الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد محمود متولي مدافع الاهلي إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مصدر لموقع "الخليج 365" أن عودة متولي للتدريبات جاءت بعد استجابة من مارسيل كولر لرؤية الجهاز المعاون في منح المدافع فرصة أخري.

وكشف المصدر أن المدافع سيتم تجهيزه للمشاركة أمام الزمالك، مع تأكد غياب ياسر ابراهيم لفترة تصل إلى أكثر من ثلاثة أسابيع.

وخلال الفترة الماضية كان يتدرب متولي منفردا رغم جاهزيته الطبية وذلك بناء على رؤية السويسري مارسيل كولر.

وشهد مران اليوم تواجد رئيس الأهلي، محمود الخطيب، ودعمه للاعبين وعقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة ايضًا.

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