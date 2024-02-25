شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعادل مع البنك الأهلي 0/0 ويدخل المربع الذهبي للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

بهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الـ14 بترتيب جدول الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: شريف رضا - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - كريم الديب

الوسط: عبد الغني محمد - مورو ساليفو - عمرو صالح - أدهم علاء

الهجوم: بيكالي أوبامي - بنيامين بواتينج

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمود الجزار - محمد عبد الغني - موسى فراوي

الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي - محمد هلال

الهجوم: إبراهيم حسن - أسامة فيصل - ياو أنور

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.