شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 25 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 25 / 2 / 2024 ، العديد من الأخبار، منها: الزمالك يفوز على أبو سليم الليبي 2 / 1 ويحسم تأهله كأول مجموعته ببطولة الكونفدرالية.

جوميز: الزمالك فرض أسلوبه على أبو سليم.. وسعيد بقدرة اللاعبين على خلق الفرص

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه كان يستطيع حسم لقاء أبو سليم الليبي من الشوط الأول للمباراة.

الزمالك يهزم أبو سليم 2 / 1 ويحسم تأهله كأول مجموعته فى الكونفدرالية

حقق فريق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد سليمان للاعبى الزمالك: أمامكم فرصة تاريخية فى بطولة الكونفدرالية

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، على التوجه لغرفة خلع الملابس عقب انتهاء مباراة أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية من أجل تقديم التهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني بعد الفوز على أبو سليم الليبي.

طبيب الزمالك: إصابة زيزو بالتواء فى الكاحل أمام أبو سليم الليبى

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حسين لبيب يهنئ لاعبى الزمالك بالفوز على أبو سليم ويطمئن على زيزو

حرص حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على التواصل مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتواجدة في الجزائر، من أجل تقديم التهنئة للاعبين والجهاز الفني، بعد الفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.