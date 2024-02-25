شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يفاوض حارس برشلونة ويستعد للوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل موجة الغضب من جماهير نادي الاتحاد السعودي، من عدم دعم فريقها سواء في الصيف أو الشتاء الماضيين، بالقدر الذي يرضيها، تتحرك الإدارة حاليا لتصحيح الوضع في الصيف المقبل.

العميد خلال الميركاتو الشتوي الأخير، قام باستبعاد حارسه البرازيلي مارسيلو جروهي من قائمته المحلية، مفضلا الاعتماد على الحارس المحلي عبدالله المعيوف، ويبدو أنه حاليا يبحث عن حارس أجنبي جديد.

وفقا لصحيفة «Revelo»، فإن الاتحاد تقدم بعرض للألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة الإسباني، عن طريق رامون بلاينس، المدير الرياضي للنادي، والذي سبق له العمل في البرسا.

وأوضحت الصحيفة، أن العرض السعودي قد يجعله يعيد التفكير في مستقبله، رغم راحته الكبيرة مع البرسا وامتداد عقده حتى 2028، لكن وضع النادي الاقتصادي يجعل عملية بيعه ممكنة.

إلى ذلك، يستعد الاتحاد لمواجهته غريمه الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ويسعى العميد إلى مواصلة انتصاراته التي بدأت بعد فترة التوقف الدولي، ومع عودة مدافعه المصري أحمد حجازي.