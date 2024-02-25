هل يعبر قطار الهلال السريع محطة الاتفاق؟

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سلسلة الانتصارات
الهلال بقيادة مديره الفني البارع البرتغالي جورجي جيسوس يسعى أن يبقي دوائر النصر متحلقه حول الهلال الذي يمضي قدما إلى تحقيق أكبر سلسلة انتصارات كروية على مستوى العالم بعد أن وصل إلى الانتصار الـ 23 متجاوزا رقم ريال مدريد الإسباني ومعادلا رقم بارين ميونخ الألماني، واليوم هو مرشح للتفوق نظير امتلاك خطوط كروية متكاملة ليصبح على بعد 5 انتصارات متتالية في المباريات القادمة لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم فريق ذا نيو سينتس الويلزي في عام 2016.
ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركة لاعبه حسان تمبكتي الذي عاني من إصابة تعرض لها في تدريبات الفريق الأخيرة في مفصل القدم، فيما سيكون للاعب الصربي الدولي سيرجي سافيتش الذي غاب عن لقاء فريقه الآسيوي الأخير بداعي الإجهاد البدني حضوره في لقاء اليوم.
منافسة قوية
أما صاحب الأرض فريق الاتفاق بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد فيريد أن يؤمن نفسه في مراكز الدفء وتحسين مركز الفريق في سلم ترتيب الدوري الذي يحتل به المركز الثامن وبرصيد 28 نقطة، في ظل وجود منافسه قوية من قبل فريقي الوحدة والشباب اللذين يسعيان إلى تجاوز الاتفاق في المراكز.
ويحمل «إتي الشرقية» بين خطوطه العديد من العناصر الكروية الممزة كالمهاجم موسى ديمبلي وديماراي غراي والفارو، ولن يرضى الاتفاقيون اليوم تكرار خسارتهم في الدور الأول التي انتهت لمصحلة الهلال إذ يرغبون في ردها وتعطيل ضيفهم ومنعه من التقدم نحو توسيع فارق صدارة الدوري وكسره للارقام القياسية العالمية.
قبل مواجهة الفريقين:
- الفريقان تواجها في دوري المحترفين 27 مواجهة.
- الهلال حقق 19 انتصارا مقابل فوزين للاتفاق و6 حالات تعادل.
- الهلال سجل 56 هدفا في الشباك الاتفاقية مقابل 22 هدفا للاتفاق.
- الهلال يطمح في زيادة رصيدة النقطي والحفاظ على صدارته للدوري.
- الاتفاق يسعى لخطف النقاط والحفاظ على المناطق الدافئة في الترتيب.
- الهلال يرغب في مواصلة انتصاراته المتتالية وتحطيم الأرقام القياسية.
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