الاهلي يعلن إصابة لاعبه بارتجاج في المخ

أعلن النادي الاهلي، عن إصابة لاعب فريق مواليد 2003، مصطفى أبو الخير، بارتجاج في المخ وكسر في الأنف، خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”إصابة مصطفى أبو الخير لاعب فريقنا مواليد 2003 بارتجاج في المخ وكسر في الأنف وحالته مستقرة”.

وتعرض لاعب وسط القلعة الحمراء، لإصابة على مستور الرأس، خلال مشاركته مع فريق مواليد 2003، أمام الاتحاد السكندري.

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وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء، سقوط مصطفى أبو الخير، بسبب كرة مشتركة مع أحد لاعبي الاتحاد السكندري، ليتم نقل لاعب الاهلي على الفور للمستشفى.

وقال علاء مأمون، طبيب فريق مواليد 2003، إن مصطفى أبو الخير، استقرت حالته الصحية وبدأ في التعافي من الارتجاج.

وأوضح أن لاعب وسط الاهل، سيظل في المستشفى لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، وسيغيب عن التدريبات لمدة تصل إلى أسبوعين.

والجدير بالذكر أن مصطفى أبو الخير، كان قد انضم إلى قائمة الاهلي خلال رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد، ثم مع بعثة الفريق في غانا، لخوض مباراة ميدياما، وذلك ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.