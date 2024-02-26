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تصريح مثير.. لويس إنريكي يمهد لرحيل كيليان مبابي

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إنريكي - مبابي

إنريكي - مبابي

أثار المدرب الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الجدل حول رحيل مهاجم الفريق كيليان مبابي، في الصيف المقبل.

واستبدل لويس إنريكي، المهاجم كيليان مبابي، في الدقيقة 65، خلال مواجهة رين، والتي انتهت بالتعادل 1-1 اليوم الأحد في الدوري الفرنسي.

وقال إنريكي، خلال تصريحات عقب المباراة: “عاجلاً أم آجلاً، علينا أن نعتاد على اللعب بدون كيليان مبابي”.

وأضاف في تصريحات أبرزتها شبكة RMC سبورت “عندما أعتقد أنه من المهم أن يلعب كيليان مبابي سيلعب، إن لم يكن من المهم أن يلعب فلن يلعب، كما يفعل جميع المدربين مع لاعبيهم”.

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وتابع إنريكي “علينا أن نتعود على اللعب بدون كيليان مبابي، ولم أرد استبدال عثمان ديمبلي ولكنه طلب ذلك”.

الجدير بالذكر أن كيليان مبابي، أبلغ فريقه باريس سان جيرمان، منذ أيام، بقرار رحيله، وعقب ذلك مباشرة تأكد أن المهاجم الفرنسي توصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد الإسباني.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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