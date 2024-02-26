شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات الأحد 25 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد مباراتان في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري؛ الأولى جمعت فاركو مع طلائع الجيش، والثانية جمعت الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الأحد كالتالي:



جدول ترتيب الدوري المصري

فاركو يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 ويستمر في مؤخرة الدوري

تعادل فريق فاركو مع نظيره طلائع الجيش في التي جمعتهما عصر اليوم الأحد على استاد حرس الحدود، في إطار مباريات الجولة الـ 14 في بطولة "دوري nile".

بهذا التعادل يستمر فاركو في المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بينما وصل طلائع الجيش إلى النقطة 19 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري.

تقدم طلائع الجيش، بهدف في الدقيقة 25 عن طريق عبد الرحمن أسامة شيكا، التعادل عمرو جمال مهاجم فاركو، لفريقه في مرمى الطلائع ، في الدقيقة 44 من عمر المباراة.

وتعادل فاركو مع الداخلية بهدف لكل فريق في آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل الطلائع مع الاتحاد السكندري بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بعد تأجيل مباراته مع الأهلى بالجولة الأخيرة.

الاتحاد السكندري يتعادل مع البنك الأهلي 0/0 ويدخل المربع الذهبي للدوري

تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

بهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 20 نقطة في المركز الرابع، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 12 في المركز الـ14 بترتيب جدول الدوري المصري.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: شريف رضا - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - كريم الديب

الوسط: عبد الغني محمد - مورو ساليفو - عمرو صالح - أدهم علاء

الهجوم: بيكالي أوبامي - بنيامين بواتينج

فيما جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمود الجزار - محمد عبد الغني - موسى فراوي

الوسط: سعيدو سيمبوري - محمد فتحي - محمد هلال

الهجوم: إبراهيم حسن - أسامة فيصل - ياو أنور

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 19 نقطة من 11 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من 13 مباراة.