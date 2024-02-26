شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم 25 / 2 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الأحد 25 / 2 / 2024 العديد من الأخبار، منها: الأمن يوافق على حضور 30 ألف مشجع في مباراة يانج أفريكانز، ومكافآت خاصة بعد الفوز على ميدياما.

الأهلى يهزم طلائع الجيش فى نصف نهائى سوبر رجال الكرة الطائرة

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 / 1، فى إطار نصف نهائى السوبر المحلى لرجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، التى تستضيف النهائى أيضاً بعد غد الثلاثاء.

الأهلي يتلقى موافقات أمنية بحضور 30 ألف مشجع أمام يانج أفريكانز بدوري الأبطال

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع مباراة الفريق أمام يانج أفريكانز، المحدد لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد قمة الأهلى والزمالك فى نهائى سوبر سيدات الطائرة

يخوض فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام الزمالك مساء غد، الاثنين، فى نهائى السوبر المحلى لموسم 2023-2024 على صالة اتحاد الشرطة الرياضى.

اتحاد الكرة: خوض الأهلى كل مؤجلات الدور الأول قبل تحديد المشاركين فى أفريقيا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يخطرهم بتحديد الفرق المشاركة فى بطولات أفريقيا الموسم المقبل، سواء دورى الأبطال أو الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي يستعيد كريستو فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة المحلة

انتظم محمد الضاوي كريستو، لاعب الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن كريستو انتظم فى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة بالعضلة الخلفية وانتهاء البرنامج التأهيلي الخاص به.

4 لاعبين يدعمون الأهلى قبل مواجهة بلدية المحلة فى الدورى

يستعيد فريق الأهلي جهود 4 لاعبين خلال مباراته أمام بلدية المحلة الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الدوري المصري، بعدما غابوا عن الفريق فى مواجهة ميدياما الغاني، ومنهم من غاب لفترة طويلة.

مكافآت خاصة فى الأهلى بعد الفوز على ميدياما الغانى بدوري الأبطال

استقرت إدارة النادى الاهلى على صرف مكافأة خاصة للاعبى الفريق الأول وجهازهم الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد الفوز على ميدياما الغانى بهدف دون رد، سجله حسين الشحات، بالجولة الخامسة في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وفقاً للائحة.