شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 25 / 2 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: فوز الزمالك على أبو سليم الليبي في الكونفدرالية، وحصول الأهلي على موافقة أمنية بحضور 30 ألف مشجع مباراته ضد يانج أفريكانز التنزاني في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري "دوري nile".

معروف وعمر يشاركان غدا فى ندوة فيفا بقطر لحكام كأس العالم 2026

يشارك ثنائي التحكيم المصري أمين عمر ومحمد معروف في ندوة فيفا للحكام المحتملين لبطولة كأس العالم 2026، وذلك في دولة قطر، بعد وقوع الاختيار عليهما ضمن 13 حكما من قارة أفريقيا بشكل مبدئي للعرس العالمي. كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأبيض بالتواء في الكاحل خلال مباراة أبو سليم الليبي التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. حقق فريق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة الجزائرية، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. الإسماعيلي يصل الجونة استعدادا لمواجهة الدورى غداً وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مدينة الجونة منذ قليل، ضمن برنامج الاستعداد للقاء فريقها غدا الاثنين فى الأسبوع الرابع عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز. وظهرت علامات الإصرار والتحفز على وجوه اللاعبين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير. الزمالك يهزم أبو سليم 2 / 1 ويحسم تأهله كأول مجموعته فى الكونفدرالية تعادل فريق فاركو مع طلائع الجيش في المباراة التى جمعتهما عصر اليوم، الأحد، باستاد حرس الحدود، فى إطار مباريات الجولة الـ 14 فى بطولة "دوري nile". وبهذا التعادل يستمر فاركو فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط، بينما وصل طلائع الجيش للنقطة 19 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري. فاركو يتعادل مع طلائع الجيش 1/1 ويستمر فى مؤخرة الدوري