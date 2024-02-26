هدف الزمالك يضع شرطًا مثيرًا مع سيراميكا يقربه من الاهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عن شرط محمد شكري ظهير أيسر الفريق الكروي الأول من أجل تعاقده الذي ينتهي بعد موسم ونصف.

وكان محمد شكري نجم الاهلي السابق قد اقترب من الانضمام إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الماضي قبل أن تتوقف المفاوضات.

وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “محمد شكري اشترط على نادي سيراميكا كليوباتر استمرار بند إمكانية عودته للنادي الاهلي حال دفع 7 ملايين جنيه في العقد الجديد”.

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وأشار إلى أن محمد شكري يرغب في العودة إلى النادي الاهلي مجددًا لذا اشترط وضع هذا البند”.

واختتم: “رغم إنهاء كافة أمور مفاوضات شكري مع الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أن فشل انتقاله جعله يأمل في إمكانية عودته مرة أخرى إلى الاهلي”.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره بلدية المحلة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس ببطولة الدوري الممتاز، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 فبراير 2024.

وستقام مباراة الاهلي وبلدية المحلة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة.

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، فيما يتواجد فريق بلدية المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 13 نقطة.