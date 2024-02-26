كهربا يشعل أزمة بين إدارة الاهلي وبيبو

كشف الإعلامي أمير هشام، عن أزمة داخل أروقة النادي الاهلي بين مجلس الإدارة وخالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول، بسبب محمود كهربا.

وتسببت تصريحات خالد بيبو، عن استبعاد محمود كهربا، من مباراة الاهلي وميدياما في دوري أبطال أفريقيا، في حالة غضب داخل النادي.

وكان مدير الكرة بالنادي الاهلي، أكد أن غياب اللاعب عن المواجهة، جاء بقرار فني من مارسيل كولر، وليس بسبب طلبه الإعفاء من المباراة لحضور حفل زفاف شقيقته.

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وقال الإعلامي أمير هشام في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني”بلس 90″، إن هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الاهلي، بعد تصريحات خالد بيبو، بشأن استبعاد كهربا.

وأوضح أن إدارة المارد الأحمر غاضبة من تصريحات مدير الكرة وتعليقه على استبعاد كهربا، خاصةً أن الأمر فتح الباب للاجتهادات ضد اللاعب.

ويستعد الاهلي، لمواجهة نظيره بلدية المحلة، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء، في السابعة مساءً.