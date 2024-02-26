ملف الخليج 365.. تأهل الزمالك.. تتويج ليفربول بكاراباو.. وإصابة زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الأحد، أبرزها فوز الزمالك والتأهل إلى دور الثمانية بالكونفدرالية، وحصد ليفربول كأس كاراباو على حساب تشيلسي، وإصابة أحمد مصطفى زيزو.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الأحد:

"متصدرا".. الزمالك يتأهل لدور الثمانية بالكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على أبو سليم

متابعي موقع الخليج 365، نقدم لكم تغطية شاملة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تحت أنظار صلاح".. ليفربول يتوج بكأس كاراباو بعد عبور تشيلسي بهدف قاتل

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على نظيره تشيلسي بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "ويمبلي".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة زيزو

كشف طبيب الزمالك، محمد أسامة، تفاصيل إصابة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق في مباراة أبو سليم بالكونفدرالية الأفريقية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فرصة جديدة".. مصدر يكشف لمصراوي سبب عودة متولي للتدريبات الجماعية

عاد محمود متولي مدافع الاهلي إلى التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، اليوم الأحد استعدادا لمواجهة بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ارتجاج وكسر".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة لاعبه

أعلن نادي الأهلي تفاصيل إصابة لاعب فريق 2003، مصطفى أبو الخير، في مباراة اليوم ضد الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"لا يتوقف عن التهديف".. مرموش يسجل هدف التعادل لفرانكفورت في الوقت القاتل

سجل المهاجم المصري الدولي عمر مرموش، هدف التعادل لفريق آينتراخت فرانكفورت في مرمى فولفسبورج بالدقيقة 90+2.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أول رباعية".. تريزيجية يحقق رقم تاريخي رفقة طرابزون سبور

قاد النجم المصري محمود حسن تريزيجية فريقه طرابزون سبور التركي، لتحقيق الفوز على حساب أضنة دمير سبور بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري التركي الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا