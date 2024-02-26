شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات قوية فى الجولة الـ"14" بالدوري الممتاز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع الجونة مع الإسماعيلى، وزد إف سى مع إنبى، وأخيراً المقاولون العرب مع المصري البورسعيدى.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري

الاثنين 26 فبراير:

الجونة ضد الإسماعيلي – ستاد الجونة – 4 عصرًا

زد إف سي ضد إنبي – ستاد القاهرة – 4 عصرًا

المقاولون العرب ضد المصري - ستاد برج العرب - 7 مساءً

الخميس 29 فبراير:

الزمالك ضد الداخلية – ستاد القاهرة – 7 مساءً

سموحة ضد فيوتشر إف سي – ستاد الإسكندرية – 7 مساءً.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقه ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.