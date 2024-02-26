شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى استعداداته الليلة لمواجهة بلدية المحلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
وحرص مارسيل كولر على تحضير لاعبي الأهلي جيداً قبل خوض مباراة بلدية المحلة، بدءاً من الحصول على راحة سلبية السبت عقب العودة من رحلة غانا بعد مواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، كما حرص على مشاهدة عدد من مقاطع الفيديو لمباريات الفريق المحلاوي لمعرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف البلدية، قبل موقعة الغد من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق الهدف في الفوز والخروج بالثلاث نقاط.
وتعادل الأهلى مع سموحة سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.
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