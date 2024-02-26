إصابة مدافع الاهلي قبل مواجهة بلدية المحلة.. الصدمات تتوالى

تلقى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الاهلي، صدمة جديدة بعد إصابة مدافع الفريق، قبل المواجهة المرتقبة أمام بلدية المحلة.

وتعرض محمد عبد المنعم، لإصابة في عضلات البطن، غاب على إثرها عن التدريبات الجماعية لفريق الاهلي، التي أقيمت على ملعب التتش.

وبحسب التقارير، فإن محمد عبد المنعم اشتكي من آلام في عضلة البطن السفلية، قبل مباراة ميدياما، ولكنه أصر على المشاركة في لقاء دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المقرر أن يتم تحديد موقف مدافع الاهلي من مواجهة بلدية المحلة، خلال المران الجماعي الذي سيخوضه الفريق اليوم الاثنين.

ويستعد الاهلي، لمواجهة نظيره بلدية المحلة، في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها غدًا الثلاثاء، في السابعة مساءً.

ويحتل المارد الأحمر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة حصدهم من 6 مباريات.