"بعد الفوز على أبو سليم".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز الزمالك على نظيره أبو سليم بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامس من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب 19 مايو بالجزائر.

وتعود بعثة القلعة البيضاء غدا الاثنين إلى مصر، من أجل خوض آخر الاستعدادات لمباراة الداخلية في الدوري المصري.

ويلاقي الزمالك نظيره الداخلية يوم الخميس المقبل 29 فبراير 2024، ضمن مواجهات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة السابعة مساء.

وبفوز الزمالك اليوم على أبو سليم ضمن التأهل إلى دور الثمانية بكأس الكونفدرالية متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

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