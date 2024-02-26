شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى أمام بلدية المحلة فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة بلدية المحلة مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد قرار تأجيل مباراته ضد بيراميدز وفقاً للائحة المسابقات.

موعد مباراة الأهلى أمام بلدية المحلة بالدوري المصري

يستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري المصري

يحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.

آخر ظهور للأهلى فى الدوري

تعادل الأهلى مع سموحة سلبياً فى آخر ظهور بمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وبلدية المحلة فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبلدية المحلة بالدوري المصري، ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.