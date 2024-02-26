الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كايزر

جذب المدرب الهولندي مارسيل كايزر الأنظار في مباراة الجزيرة والنصر، أول من أمس، في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تابع المباراة من مدرجات استاد محمد بن زايد، إذ تحدث مدرب الجزيرة السابق مع عدد من مشجعي «فخر أبوظبي» عقب المباراة، مؤكداً أنه لن ينسى الفترة التي قضاها مع الفريق.

مدرب

هاجم مدرب أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لاعبيه بشدة خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الفريق في الجولة الـ14، لكن النادي طلب من الإعلاميين التخفيف من حدة كلام المدرب حتى لا تحدث أزمة مع اللاعبين، كما غادر المدرب الملعب دون الحديث مع القنوات التلفزيونية في المنطقة المختلطة.

حادث

كاد لاعب في أحد أندية دبي أن يتعرض لحادث سير عقب مشاركته مع فريقه في الجولة الـ14 من الدوري، إذ إنه في الوقت الذي كان فيه اللاعب يستقل سيارة أحد أصدقائه، كادت سيارة أحد الموجودين أمام الملعب أن تصطدم بالسيارة التي يستقلها، لولا تنبيه اللاعبين للسائق في اللحظة الأخيرة.