شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن هداف فيوتشر يحتفل بعيد ميلاده الـ"35" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل مروان محسن، مهاجم فيوتشر الحالى والأهلى السابق، بعيد ميلاده الـ"35" فهو من مواليد 26 فبراير 1989، ولعب مروان محسن لنادى بتروجت 73 مباراة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 3، واحترف فى نادى جيل فيسنتى البرتغالى، والذى لعب معه 26 مباراة أحرز فيها هدفين وصنع 3.

شارك مروان محسن فى تجربته الاحترافية القصيرة فى 3 مباريات ببطولة كأس البرتغال و3 مشاركات فى بطولة كأس الدوري البرتغالي.

مروان محسن مع الإسماعيلى خاض 32 مباراة حقق فيها 14 هدفا وانضم لصفوف المنتخب الوطنى ولعب معه 12 مباراة أحرز فيها 3 أهداف.

مروان محسن الذى انتقل للأهلى في 7 يونيو 2016 بصفقة انتقالية بـ10 ملايين جنيه من النادى الإسماعيلى ، اختاره المارد الأحمر ليكون بديلا للجابونى ماليك إيفونا الذى ترك وقتها الفريق لينضم لفريق صينى بـ8 ملايين دولار، وفي 2017 أصيب مروان محسن بقطع في الرباط الصليبى في مباراة مصر والمغرب فى أمم افريقيا، وأدت لغيابه عن الملاعب لـ11 شهرا، وبعد سنة تقريبا من الإصابة عاد مروان محسن للملاعب من جديد وبالتحديد فى موسم (2017 - 2018)، ليلعب 13 مباراة في مختلف البطولات مع الاهلى.

وفى الموسم نفسه سجل مروان أربعة أهداف بواقع 3 أهداف في الدورى وهدف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى جانب صناعته لهدف وحيد.

وواجه مروان محسن منذ فترات طويلة، هجوماً جماهيراً وإعلامياً كبيراً، ووصل الحال ببعض المحللين الرياضيين، بمطالبة الأهلي بضرورة، إعارته أو بعيه نهائياً بداعي أنه مهاجم غير جيد، الأمر الذي دفع والده إلى الظهور في الإعلام أكثر من مره للدفاع عن نجله ومطالبة المحللين بالكف عن إيذائه بتلك الكلمات.

واجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

كما أنه شارك مع منتخب مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية 2017، و2019، وشارك مع منتخب مصر في مونديال كأس العالم بروسيا عام 2018.

حرص الأهلى على إصدار بيان يعلن فيه نهاية علاقته بمروان محسن بشكل مرضى للاعب الذى قضى فيه خمسة سنوات منذ التعاقد معه فى 2016 من الاسماعيلى وجان نص البيان :"أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التى قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط ، وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادى لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادى يترك له حرية الانتقال إلى أى نادٍ آخر دون حصول الأهلى على أى مقابل وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلى وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي".

وانتقل مروان محسن لفيوتشر ثم تعرض لإصابة بكسر طولى فى عضلة الشظية بالكاحل وخلع وتمزق فى الرباط الداخلى للقدم اليسرى وغاب الملاعب ستة أشهر ثم تعرض مروان محسن للإصابة خلال مواجهة بلدية المحلة الأخيرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين أن اللاعب يعاني من قطع فى الرباط الخارجي للركبة اليسرى.