شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبى الأهلى بعدم الاستهانة ببلدية المحلة قبل لقاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر
وحرص كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباراتين الماضيتين أمام شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني، خاصة فى التمركز الدفاعي والأخطاء الفردية التي تحدث من بعض اللاعبين، وطالبهم بعدم تكرارها، لأن الفترة القادمة لا تحتمل أية أخطاء، لاسيما أن الأهلى ينافس على حصد كل الألقاب المتبقية فى الموسم الحالي.
ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.
ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعدما لعب 6 مباريات، حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 4.
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