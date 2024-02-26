شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب لاعبى الأهلى بعدم الاستهانة ببلدية المحلة قبل لقاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم خلالها بضرورة التركيز خلال مباراة بلدية المحلة بالدوري غدا، وعدم الاستهانة بالخصم الذى يقدم مستويات طيبة في الدوري، ولديه لاعبون مميزون، وبإمكانه أن يتسبب فى إحراج الأهلي فى حال عدم التعامل بكل جدية مع تلك المباراة.

وحرص كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال المباراتين الماضيتين أمام شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني، خاصة فى التمركز الدفاعي والأخطاء الفردية التي تحدث من بعض اللاعبين، وطالبهم بعدم تكرارها، لأن الفترة القادمة لا تحتمل أية أخطاء، لاسيما أن الأهلى ينافس على حصد كل الألقاب المتبقية فى الموسم الحالي.