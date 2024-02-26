زد إف سي في اختبار صعب أمام إنبي بحثا عن صدارة الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الكرة الأول بنادي زد إف سي مع نظيره إنبي عصر اليوم الأثنين الموافق 26 فبراير 2024 في المباراة التي تجمعها بالجولة الرابعة عشر ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة زد وانبي في تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم الأثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع مباراة زد وإنبي عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الراعي الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.



يسعي إنبي لحصد النقاط الثلاث لتعزيز صدارة ترتيب جدول الدورى الممتاز، حيث يحتل قمة الترتيب برصيد 23 نقطة، فيما يتأخر عنه فريق زد بفارق نقطتين فقط فى مركز الوصافة.