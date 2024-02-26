شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتحدى المصري البورسعيدى فى برج العرب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المقاولون العرب نظيره المصري البورسعيدى فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

وتعادل المقاولون العرب مع مودرن فيوتشر بهدفين لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز المصري البورسعيدى على بلدية المحلة بثلاثة أهداف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في لقاء وتعادل في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 21، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 16.

وفي المقابل طالب محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبيه باستعادة الانتصارات لتصحيح مسار ذئاب الجبل في جدول الدوري والتخلص من مراكز القاع.

وشدد على ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدى على لاعبيه ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على موقعه في المربع الذهبى للمسابقة.