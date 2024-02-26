شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ضيفاً ثقيلاً على زد إف سى لتأمين صدارة الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق زد إف سى نظيره إنبى فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة قوية للفريقين.

وتعادل زد إف سى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري، بينما تعادل إنبى مع سموحة سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل زد إف سى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12، فيما يحتل إنبى المركز الأول برصيد 23 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11.

من جانبه شدد مجدى عبد العاطى، المدير الفني لزد إف سى، على لاعبيه بضرورة خوض مباراة اليوم بمزيد من الجدية والتركيز لضمان العودة لقمة جدول الدوري.

بينما طالب سيد ياسين، المدير الفني لإنبى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات للحفاظ على صدارة جدول الدوري، مشدداً على ضرورة خوض اللقاء بأعصاب هادئة لخطف النقاط الثلاث.