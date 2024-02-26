بعد الوصول للقاهرة.. مدرب الزمالك يحدد موعد الاستعداد لمواجهة الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى القاهرة قادمة من الجزائر، صباح اليوم الإثنين، بعد الانتهاء من مواجهة أبو سليم الليبي التي أقيمت أمس الأحد، في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على أبو سليم الليبي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح الزمالك في التأهل بشكل رسمي للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية متصدرا للمجموعة الثانية برصيد 13 نقطة.

وغادرت بعثة الزمالك مطار عنابة الجزائرية في الواحدة منتصف الليل، بطائرة خاصة، ووصلت إلى مطار القاهرة في الرابعة صباح اليوم، بعد رحلة طيران استغرقت حوالي ثلاث ساعات.

وعلم موقع الخليج 365، أن الفريق الأبيض سيحصل على راحة من التدريبات اليوم بقرار من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق خشية من تعرض اللاعبين للإرهاق، على أن يستأنف التدريبات غدا الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الداخلية في بطولة الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الخميس المقبل.

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