شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخشى انتفاضة الإسماعيلى فى الغردقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق الجونة نظيره الإسماعيلى، فى الرابعة عصر اليوم الاثنين، باستاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري فى مواجهة مثيرة للفريقين.

وتعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل الإسماعيلى مع الزمالك سلبياً فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل الجونة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مثلها وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.

يسعى علاء عبد العال، المدير الفني للجونة، لتحسين وضع فريقه فى جدول المسابقة عن طريق الخروج بنتيجة إيجابية من كل المباريات وخوضها بسياسة مباريات الكؤوس.

وفى المقابل شدد إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على لاعبيه بضرورة مواصلة النتائج الإيجايبة بالفوز على الجونة فى عقر داره لمواصلة خطة الهروب من قاع الجدول.