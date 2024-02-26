شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة خلاف كولر ومحمود كهربا فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير حقيقة وجود خلاف بين السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى ومحمود كهربا مهاجم الفريق، بعد غيابه عن مباراة ميدياما الغانى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "ليس هناك خلاف بين كولر وكهربا فى الأهلى، استبعاد اللاعب من مباراة ميدياما الغانى كان وجهة نظر فنية وليس أمرا آخر".

وأضاف شوبير، "مشاركة كهربا فى مباريات الأهلى المقبلة سوف تتحدد بناءً على حالته الفنية، اللاعب مطالب بإثبات نفسه والفوز بالتحدى الذى ينتظره فى المنافسة مع وسام أبو على وأنتونى موديست مهاجمى الفريق اللذان يشاركان بصفة مستمرة فى الفترة الأخيرة".

وعن حالة أليو ديانج علق شوبير، "اللاعب لا يزال فى مصر ولم يسافر لإجراء جراحة الركبة، وكنت أتمنى أن يجرى الجراحة فى القاهرة استغلالا للوقت على أن يسافر للتأهيل خارج مصر".

وعن استعدادات الأهلى لمواجهة بلدية المحلة قال شوبير، "انتظروا تغييرات كبيرة فى تشكيل الفريق بالمباريات المقبلة قد تصل لخمسة مراكز كاملة، خاصة بعد تعافى أحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوى كريستو وكريم نيدفيد من الإصابة".

ويستعد الأهلى لمواجهة بلدية المحلة فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري.