"كنفاني وصالح الأبرز".. فلسطينيون سبقوا وسام أبو علي في النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، من إحراز هدفين في فوز فريقه على حساب بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.

ويعد هذا هو اللقاء الأول لوسام كأساسي مع النادي الأهلي، والثاني له منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي، بعد مشاركته كبديل في مباراة الأهلي الماضية أمام ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا.

ويعتبر وسام أبو علي هو الفلسطيني السادس، الذي ينضم إلى المارد الأحمر عبر التاريخ، حيث سبقه خمسة لاعبين من قبل داخل جدران النادي الأهلي.

وسبق لخمسة لاعبين فلسطينيين ارتداء قميص النادي الأهلي، وهم" الحارس مروان كنفاني، والمدافع فؤاد أبو غيدة، الظهير فيصل بيبي، إبراهيم المغربي، انضم الرباعي إلى صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الستينات.

وكان رمزي صالح حارس مرمى النادي الأهلي السابق، هو أخر لاعب فلسطيني يرتدي قميص النادي الأهلي، الذي قضى عامين داخل جدران القلعة الحمراء، منذ إنضمامه إلى الفريق في عام 2008 حتى رحيله في عام 2010.