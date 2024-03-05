تعرف على تفاصيل أول مران للزمالك في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، خوض التدريبات الاستشفائية فقط للفريق الأول لكرة القدم، في اليوم الأول بالمملكة العربية السعودية.

وجاء ذلك القرار وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، رئيس النادي حسين لبيب، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق.

ويلتقي الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر في نسخته الـ 91، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.

