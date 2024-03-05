الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على تفاصيل أول مران للزمالك في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

تعرف على تفاصيل أول مران للزمالك في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، خوض التدريبات الاستشفائية فقط للفريق الأول لكرة القدم، في اليوم الأول بالمملكة العربية .

وجاء ذلك القرار وفقا للبرنامج الموضوع للاعبين في إطار الاستعداد لمواجهة الأهلي.

ويرافق بعثة الزمالك كل من، رئيس النادي حسين لبيب، وهشام نصر نائب الرئيس ورئيس البعثة حسام المندوه أمين الصندوق.

ويلتقي الأهلي والزمالك في المباراة النهائية لكأس مصر في نسخته الـ 91، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء.

اقرأ أيضًا:

"الترسانة والأوليمبي".. أكثر 10 أندية تحقيقا لكأس مصر في التاريخ

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا