ارتيتا مدرب الشهر في الدوري الانجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اختير الأسباني مايكل ارتيتا المدير الفني لفريق الارسنال الأنجليزي مدرب الشهر في الدوري الانجليزي الممتاز عن شهر فبراير .

وكان مايكل ارتيتا قد قاد الارسنال لتحقيق أربعة انتصارات متتالية في الدوري الانجليزي على ليفربول و ويستهام يونايتد وبيرنلي و نيوكاسل يونايتد وسجل فريق الارسنال ١٨ هدف ولم يستقبل سوى هدفين في حصيلة ممتازة للمدفعجية الذين عادوا مجددا للمنافسة بقوة على لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان الارسنال ايضا قد حقق فوزا ساحقا بستة اهداف على شيفيلد يونايتد في الجولة السابقة للدوري الأنجليزي الممتاز و يتطلع لتحقيق فوزه الثامن على التوالي عندما يستضيف فريق برينتفورد هذه الجولة على ملعب الأمارات.

وتعد هذه المرة هي المرة السابعة التي يحصل فيها مايكل ارتيتا على لقب مدرب الشهر منذ أن تولى مقعد المدير الفني لفريق الارسنال في ديسمبر ٢٠١٩ .

وقال مايكل ارتيتا عقب حصوله على لقب مدرب شهر فبراير في الدوري الأنجليزي : انه لفريق كبير الحصول على مثل هذا اللقب بكل تأكيد . اشكر كل المساعدين في الطاقم الفني وايضا أفراد الطاقم الطبي على تعاونهم الكبير لإنجاح الفريق ومسيرته هذا الموسم .

يذكر ان سبعة مدربين فقط هم من حصلوا على لقب مدرب الشهر اكثر من مايكل ارتيتا وهو انحاز طيب لمدرب مازال في بداية مشواره التدريبي .