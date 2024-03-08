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موعد مباراة الاهلي المقبلة بعد الفوز بكأس مصر

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الأهلي - الزمالك - كأس مصر

الأهلي - الزمالك - كأس مصر

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي، القادمة بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك، في نهائي كأس مصر.

وتمكن النادي الأهلي، من تحقيق الفوز على نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يواجه النادي، الأهلي في المباراة القادمة مع نظيره البنك الأهلي، ضمن منافسات بطولة الممتاز.

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ويحتل الأهلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد فريق البنك الأهلي بالمركز الخامس عشر ولديه 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري المصري

من المقرر أن تقام مباراة النادي الأهلي أمام البنك الأهلي، يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت .

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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