موعد مباراة الزمالك القادمة بعد خسارة نهائي كأس مصر

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، القادمة بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي كأس مصر.

وتلقى الزمالك هزيمة صعبة أمام الأهلي، بنتيجة هدفين دون رد، والتي جمعت بينهما في نهائي بطولة كأس مصر عن موسم 2022-2023، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض السعودية.

ويعود الفارس الأبيض لمنافسات بطولة الدوري المصري، ويواجه نظيره الجونة في مباراة قوية من أجل تحسين موقفه بترتيب المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجونة على أرضية استاد الجونة، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر البطولة المحلية.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والجونة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 مارس الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه في رصيده 15 نقطة، جمعها من الفوز في 4 لقاءات والتعادل بـ3 مواجهات والهزيمة في مثلها.