أول قرار من جوميز بعد خسارة نهائي الكأس أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، اليوم السبت عقب خوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وعقد جوميز جلسة خاصة مع جهازه المعاون في فندق إقامة الزمالك بالسعودية عقب انتهاء المباراة مباشرة، لمعرفة الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال اللقاء والعمل على علاجها.

وجاء ذلك، عقب الخسارة في نهائي كأس مصر أمام الأهلي بنتيجة 2-0 على ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأبيض تدريباته الجماعية يوم الأحد استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل.

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