شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائى لنجوم الأهلى فى رمضان للتعامل مع ضغط المباريات والصيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجاً غذائياً خاصاً للاعبين استعداداً لشهر رمضان الكريم، ويتضمن البرنامج مجموعة من الڤيتامينات والمعادن التي تساعد على سرعة الاستشفاء وتقليل فرص التعرض للتقلصات والإصابات، خاصة مع طول ساعات الصيام.

وتسهم العناصر التي تم اعتمادها ضمن البرنامج الغذائي فى قوة التحمل والتعامل مع ضغط المباريات، ومنها النظام الغذائي المقاوم للإصابات Anti inflammatory diet، وذلك بالتنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

من جهته يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على دراسة مباريات البنك الأهلى الأخيرة بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الذى يلاقيه بالمباراة المقبلة بالمسابقة.

ويتطلع كولر لتحقيق انتصار على البنك الاهلى ضمن خطة المدرب السويسري للفوز باللقاءات المؤجلة للمارد الأحمر لضمان اعتلاء صدارة جدول الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره البنك الأهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

وحقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف في أخر ظهور له بمسابقة الدوري بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للمسابقة ، سجل خماسية الأهلي ، وسام أبو علي "هدفين" وهدف لكلاً من كريم فؤاد ورضا سليم وموديست وسجل للبلدية حسام أشرف من ضربة جزاء في الدقيقة 87.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف .