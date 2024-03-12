شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مارس آخر موعد أمام أندية القسم الثانى لتأكيد مشاركتها فى بطولة كأس الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابًا لأندية القسم الثاني، يخطرهم بتنظيم بطولة كأس الاتحاد لأندية القسم الثانى في الموسم الحالي 2023 – 2024.

وطلب اتحاد الكرة من الأندية في خطابه، معرفة موقف الأندية ومراكز الشباب بالقسم الثانى من المشاركة في البطولة في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 17 مارس الجارى.

وحدد اتحاد الكرة في خطابه للأندية قيمة المشاركة في كأس الاتحاد وتبلغ 5 آلاف جنيه.

من ناحية أخرى، قرر اتحاد الكرة تقديم طلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لتنظيم دورات تدريبية pro لتكون مصر ثاني دولة أفريقية بعد المغرب تقيم هذه الدورات، وأجرى اتحاد الكرة دورات تدريبية لمدربي الدوري المصري لاستخراج الرخصة A، بدأت فى مارس 2023 وانتهت في يونيو من نفس العام.

وشارك فى الدورة 25 مدربا ومدربة هم: على ماهر ومحمد عبد الكريم وعبد الظاهر السقا ومجدى عبد العاطى وعادل مصطفى وأمير عبد العزيز وعبد الباقى جمال وأحمد عبد المقصود وأمير عمر النور وخالد على ووليد سليمان وعمر إسلام ومحمد سعد وإسلام يوسف وأحمد عبده وخالد جلال وأميرة محمد وطارق سليمان وطلعت محرم وأحمد أيوب وعماد النحاس وميرهان يحيى ومحمد كمال ووائل رياض ومصطفى لطفى.