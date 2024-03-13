شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة ..البنك يضغط والأهلي يحافظ على التقدم بهدفين لهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الاهلي والبنك الأهلي المُقامة حالياً بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري والنتيجة مازالت تقدم الأهلي بهدفين لهدف.

بدأت المباراة بشكل هجومي من جانب الأهلي الذي نجح في تسجيل هدف مُبكر في الدقيقة الرابعة عن طريق موديست الذي أحسن التعامل مع كرة أرتدت من "يد" محمد ابو جبل حارس البنك الذي تصدى لتسديدة قوية من امام عاشور لكن موديست تابع الكرة وأودعها في الشباك.

جاء رد البنك بشكل سريع ليسجل هدف التعادل في الدقيقة السابعة عن طريق كريم بامبو الذي استغل خطأ عمر كمال عبد الواحد في التمركز الدفاعي ليسجل الهدف في شباك مصطفى شوبير.

بعد هدف التعادل نشط أداء الأهلي باحثاً عن الهدف الثاني كما لجأ البنك للهجمة المرتدة ، وهدد بامبو وياو أنور مرمى مصطفى شوبير أكثر من مرة وسط تراجع من الأهلي الذي ترك منطقة وسط الملعب للبنك.

لكن الأهلي نجح من هجمة مرتدة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق رضا سليم الذي احسن استغلال خطأ محمد عبد الغني مدافع البنك ليُسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 28.

نشطت المباراة بين الفريقين لكن الخطورة الحقيقة تراجعت لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بشكل حماسي من جانب البنك الذي ضغط بقوة مُستغلاً حالة الإجهاد التي عانى منها الأهلي ، وأنقذ مصطفى شوبير كرة عرضية من أمام رؤوس مهاجمي البنك.

يضم التشكيل الأساسي للأهلي، كلاً من : مصطفى شوبير وعمر كمال ورامي ربيعة وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ورضا سليم وموديست.

فيما يجلس على "دكة بدلاء" الأهلي كلاً من: خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وعمرو السولية وكريم وليد ومحمود الزنفلي وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني.

ويضم تشكيل البنك ، كلاً من : محمد ابو جبل ،أيمن أشرف، محمود الجزار، محمد عبد الغنى، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو ،محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد هلال ، ياو أنور وكريم بامبو.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى .. حسن شاهين، محمود قاعود، عاصم صلاح، اسامة فيصل، جريندو، احمد النادرى، ابراهيم حسن، سيرجى اكا، موسى فراوى.

ويدير مباراة الليلة ، محمود البنا حكماً للساحة ، ويعاونه ، كلاً من : هاني خيري وخالد السيد ومعهم محمد يوسف حكم رابع ومحمد الحنفي حكماً لتقنية الـVAR ، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد VAR

ويدخل الاهلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما توج بطلا لكأس مصر للمرة التاسعة والثلاثين في تاريخه على حساب الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة فى اللقاء الذى أقيم بملعب الأول بارك بالسعودية.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على بلدية المحلة بخمسة أهداف لهدف في أخرظهور له بمسابقة الدوري بإستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس للمسابقة ، سجل خماسية الأهلي ، وسام أبو علي "هدفين" وهدف لكلاً من كريم فؤاد ورضا سليم وموديست وسجل للبلدية حسام أشرف من ضربة جزاء في الدقيقة 87، في المقابل خسر البنك الاهلى من فاركو بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف ، ويحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 21.

في المقابل، يدخل البنك الأهلى بقيادة طارق مصطفى مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح مسار الفريق فى جدول الدوري مستلحاً بنجومه المتميزين، وعلى رأسهم محمد أبو جبل وكريم بامبو وياو أنور وأيمن أشرف وسيرجى أكا ومحمد هلال.