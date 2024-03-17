حارس النصر يثير الجدل حول اعتناق رونالدو الإسلام

أثار حارس مرمى النصر، وليد عبد الله، الجدل، بعدما تحدث عن أمنيته باعتناق زميله وقائد الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدين الإسلامي.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله حارس مرمى نادي النصر، وهو يرتدي زي الإحرام، ويتحدث مع أحد الأشخاص بمحيط الحرم المكي.

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وأثنى الحارس وليد عبد الله، على المأكولات بالمطعم، وعند سؤاله هل من الممكن أن يحضر كريستيانو رونالدو لتناول الطعام به، أجاب باللهجة السعودية “بس هو يسلم.. إن شاء الله كريستيانو يسلم.. هو يحب هذا النوع من الطعام”.

الجدير بالذكر أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحتل صدارة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 هدفا.

كما يملك في رصيده 50 هدفا بقميص العالمي في مختلف المسابقات منذ وصوله إلى “العالمي” في يناير/كانون ثان 2023.