"غرامة مالية وإيقاف".. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة ال 15 بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 15 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات الجولة ال 15 بالدوري كالتالي:

مباراة طلائع الجيش والداخلية:

إيقاف يسري وحيد أحمد لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

ويذكر أن التعادل السلبي، حسم مواجهة طلائع الجيش والداخلية، في الجولة ال 15.

مباراة الجونة والزمالك:

تغريم فريق الجونة 20 ألف جنيه، بسبب مخالفة بروتوكول ما قبل المباراة.

وكان فريق الجونة تمكن من تحقيق الفوز خلال هذه المباراة على حساب الزمالك، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.