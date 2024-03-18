شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي: لن أعتذر لجماهير المصرى نهائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز رفضه الاعتذار لجماهير نادي المصري بعد أزمته الشهيرة التي تسببت في رحيله عن الفريق البورسعيدي. وقال مروان فى تصريحات خاصة لبرنامج "الكلام المظبوط" مع حتحوت، "لم أخطئ فى حق أحد من الجماهير حتى أعتذر لهم، بالعكس فهم أخطأوا فى حقي وسبوني بأفظع الألفاظ"، موضحا أن الجماهير سبق لها أن هاجمته بعد خسارة كأس الرابطة أمام سيراميكا.

وشدد مروان على أن المصري يمتلك جماهيرية كبيرة لكنها تعاني من مشاكل وأزمات بسبب تحكم السوشيال ميديا فى بعض الجماهير ومحاولة توجيه اللاعبين والإدارة وفقا لأهواء من عدد قليل من الجماهير.

وأكد مروان حمدي أنه كان يرغب فى الرد على جماهير المصري فى مباراة فريقه مع بيراميدز في كأس الرابطة، لكننا خسرنا 3/1.

وأوضح "مروان" أن زميله السابق حسين السيد انتقده بسبب أزمته مع جماهير المصري، لافتا إلى أنه لم يخطئ فى مشكلته مع الجماهير في بورسعيد.

وشدد مروان على انه تعرض لضغوط غير طبيعية من الجماهير تسببت في رد فعله تجاههم

وأكد "مروان" أن اللاعب يتعرض لضغوط داخل وخارج الملعب ومن ثم فلا يجوز ان يواجه سباب من الجماهير بسبب نتيجة مباراة