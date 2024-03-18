"أشكر الملك محمد السادس".. الظهور الأول لنجم ريال مدريد بالمغرب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وصل نجم ريال مدريد الإسباني براهيم دياز اليوم الإثنين، إلى مطار الرباط بالمغرب، استعداداً للانضمام إلى صفوف المنتخب المغربي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأعلن براهيم دياز في وقت سابق اختياره تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من منتخب إسبانيا، ليتم استدعاؤه في قائمة منتخب أسود الأطلس استعداداً لمواجهتي أنجولا وموريتانيا الوديتين، خلال فترة التوقف الدولي، في مارس الجاري.

وقال دياز في تصريحات عقب وصوله إلى المغرب: "سأقدم كل ما لدي على أرض الملعب، وأوجه الشكر إلى الملك محمد السادس والشعب المغربي بسبب دعمهم الكبير لي".

واختتم لاعب ريال مدريد قائلاً: "دايماً مغرب".

ويستعد المنتخب المغربي لخوض وديتين خلال معسكر مارس الجاري، المباراة الأولى أمام منتخب أنجولا يوم 22 مارس، والثانية أمام المنتخب الموريتاني يوم 26 من الشهر ذاته.