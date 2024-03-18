شكرا لقرائتكم خبر عن بواتينج يواصل تأهيله بالاتحاد السكندرى قبل عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الغاني بنجامين بواتينج مهاجم الاتحاد السكندري، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، من أجل تجهيزه للمشاركة في مباريات زعيم الثغر بعد انتهاء فترة توقف الدوري في الوقت الحالي بسبب أجندة شهر مارس الدولية.

واتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية، من أجل تجهيز لاعبي زعيم الثغر لاستكمال منافسات الدوري، والحفاظ على حساسية المباريات والكفاءة البدنية لدى اللاعبين، وعدم تأثرها بالسلب بسبب توقف مسابقة الدوري.

ويتوقف الدوري لظروف معسكر منتخب مصر في شهر مارس الجاري، والذي يتخلله خوض مباراتين وديتين في الفترة من 13 إلى 26 مارس الجاري والمشاركة في دورة العاصمة الإدارية الودية بمشاركة منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

واتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري على مواجهة كل من: فاركو وسموحة وسبورتنج وبروكسي، حيث يخوض مباراتين مع فرق الدوري الممتاز ومثلهما مع فرق دوري المظاليم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 24 نقطة، جمعها من 6 انتصارات ومثلها تعادلات وهزيمتين.