دياز:شكرا جلالة الملك..أنا واحد من الشعب المغربي وممتن لكم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرباط:التحق إبراهيم دياز، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عصر الاثنين، بالمعسكر الإعدادي للمنتخب الوطني المغربي،بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة(جنوب شرقي الرباط)،استعدادا لمواجهتي أنغولا وموريتانيا الوديتين،المبرمجتين يومي الجمعة والثلاثاء المقبلين بملعب "أدرار" بأغادير.

طارق دياز

وحظي دياز عند وصوله إلى مطار الرباط – سلا، باستقبال حافل وتغطية إعلامية لافتة، جاءت ترجمة لحالة الترقب الطويلة التي رافقت قرار نجم النادي الملكي الإسباني بالاختيار بين "أسود الاطلس" و"لاروخا".

وبدا دياز سعيدا وهو يوزع ابتساماته أمام عدسات المصورين، ثم وهو يتحدث بالإسبانية، في تصريح لوسائل الإعلام، عبر خلاله عن شكره للملك محمد السادس على الدعم الذي خصه به والدعم الذي يخص به كرة القدم المغربية.

تصريح دياز لموقع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

وقال دياز إنه يشعر بالفخر بوصوله إلى الرباط، ومسرور بجدوره، مشددا على أنه سيبذل قصارى جهده لكي يرد جميل العناية على أرضية الملعب، وأنه سيفعل كل ما في وسعه ليكون المغرب دائما في المستوى العالي . ثم أضاف، مخاطبا المغاربة عبر وسائل الإعلام الحاضرة: "أنا واحد منكم. أنا جد ممتن للشعب المغربي، وسأبذل قصارى جهدي لأجعلكم فخورين بقميص المنتخب المغربي".