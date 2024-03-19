شكرا لقرائتكم خبر قائد يونايتد متحمس لمواجهة كوفنتري في كأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز لمواجهة كوفنتري سيتي في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتولى مارك روبن مهاجم مانشستر يونايتد السابق تدريب كوفنتري سيتي المنافس في البطولة الإنجليزية.

وصعد كوفتري إلى المربع الذهبي بفوز مثير على وولفر هامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد تسجيله هدفين في الوقت بدل الضائع كما حقق مانشستر فوزا مذهلا على ضيفه ليفربول 4-3بعد مباراة ماراثونية.

وقال برونو «ستكون مباراة صعبة، الطاهي في منزلي يشجع سندرلاند، لذا أشاهد بعض مباريات دوري البطولة الإنجليزية بين الحين والآخر معه». ونقل الموقع الرسمي لمانشستر عن برونو قوله «لديهم لاعبون يجيدون التحكم في الكرة، ويتمتعون بلياقة بدنية عالية، هذا ما شاهدناه في مباراتهم أمام وولفر هامبتون على الأقل».

وأضاف «لقد حسموا المباراة لصالحهم في ثلاث دقائق فقط حسبما أتذكر، في الدقيقتين 97 و100 أو شيء من هذا القبيل، لذا ندرك ما نحن مقبلون عليه، ولا مجال لأي شعور بالمفاجأة من أدائهم عندما نلتقي في ويمبلي».

وتابع «سيتعين علينا بذل نفس القدر من الجهد الذي بذلناه أمام ليفربول واللعب بروح قتالية عالية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى إظهار الجودة التي أظهرناها في الشوطين الإضافيين من مباراة دور الثمانية، ولكن لفترة أطول».

وعن كون كأس الاتحاد الإنجليزي الفرصة الأخيرة أمام مانشستر للتتويج بأحد الألقاب هذا الموسم، قال برونو في تصريحات لمحطة «اي تي في» لقد قلنا أن هدفنا خلال ما تبقى من الموسم هو احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا والسعي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي».

وأضاف «علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذين الهدفين، لا توجد أهداف أكبر من ذلك حاليا، ولكن كأس الاتحاد الإنجليزي بطولة مهمة لهذا النادي ومن أهم البطولات في إنجلترا، ونحن نريد أن نبلغ المباراة النهائية فيها، نعلم أن المهمة لن تكون سهلة؛ هناك فرق قوية في نصف النهائي؛ لذا علينا أن نقدم أفضل ما لدينا لنصل إلى النهائي».