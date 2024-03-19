شبانة: إعتذار محمد صلاح عن معسكر المنتخب ليس خيانة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن موضوع محمد صلاح لاعب منتخب مصر واعتذاره عن عدم الانضمام للمعسكر تكرر مع العديد من اللاعبين على مستوى العالم وأبرزهم ليونيل ميسي مع الأرجنتين، ورياض محرز مع منتخب الجزائر.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "لم يتهم احد هؤلاء النجوم بالخيانة، لأن جميع المنتخبات تسعى للحفاظ على نجومها لأنهم ثروة بالنسبة لهم".

وأضاف: "الأهلي يحافظ على نجومه المميزين مثل تاو والشحات ومعلول والشناوي وامام عاشور وغيرهم، لأنهم ثروة الفريق، وكذلك في الزمالك زيزو وشيكابالا والونش وفتوح يتم المحافظة على النجوم".

وواصل: "البعض يهاجم ويقول أننا لسنا منتخب صلاح، ونقوم بالمزايدة على وطنية اللاعبين، وهو أمر لا يصح مطلقا".