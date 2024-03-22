شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقود خط وسط منتخب مصر أمام نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر اللاعب إمام عاشور لقيادة خط وسط المننتخب أمام نيوزيلندا فى المباراة التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم الجمعة في انطلاقة كاس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

في الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، محمد مجدي أفشة.

ويقود الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ويمتلك المنتخب الوطني سجلا ضئيلا على مستوى المواجهات مع منتخب نيوزيلندا، قبل انطلاق بطولة العاصمة الإدارية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 18 -26 مارس الجاري.



ويلتقي منتخب مصر الأول مع نظيره النيوزيلندي في العاشرة مساء اليوم الجمعة، على ملعب استاد مصر بالعاصمة الإدارية في انطلاقة كاس عاصمة مصر بمشاركة المنتخب الوطنى ونيوزيلندا وتونس وكرواتيا.



والتقى منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندى في مباراتين قبل لقاء الليلة، فاز الفراعنة في لقاء وتعادل فى الآخر، ولم يعرف الخسارة.



ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في بطولة كأس العاصمة الإدارية، الأولى أمام منتخب نيوزيلندا، والثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.



وستكون مباراة منتخب مصر الثانية لتحديد صاحب المركز الثالث، حال خسارة الفراعنة المباراة الأولى أمام نيوزيلندا.