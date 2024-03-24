الامارات | 200 متسابق شاركوا في «دواثلون الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق دواثلون الشارقة، أول من أمس، بالمدينة الجامعية نجاحاً كبيراً، إذ بلغ عدد المشاركين 200 مشارك من كلا الجنسين. وأقيمت الفعالية ضمن الأنشطة المجتمعية لمجلس الشارقة الرياضي في رمضان، وخصص ريعها لمصلحة جمعية الشارقة الخيرية ضمن إسهامات المجلس في العمل الخيري المجتمعي عبر الرياضة، وجاءت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للترايثلون والقدرة للخدمات الرياضية وعدد من الجهات الداعمة والراعية. واشتملت الفعالية على سباقات في الدرّاجات والجري لفئات سبرينت وسوبر سبرينت وجونيور.

توّج الفائزين، عضو مجلس إدارة اتحاد الترايثلون، أحمد الشامسي، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، الدكتور ياسر الدوخي.